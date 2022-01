Borussia Dortmund, Haaland: “Mie parole sul futuro? Sentivo di dover dire qualcosa” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Erling Haaland “Non voglio dire molto a riguardo, ma Sentivo che era il momento di dire qualcosa, anche perché in molti stavano parlando. Ora non voglio dire troppo, ho detto quel che ho detto ma ora andiamo avanti“. Queste le parole di Erling Haaland in un’intervista rilasciata a Sky Sports, tornando sulle dichiarazioni di qualche tempo fa. L’attaccante del Borussia Dortmund infatti iniziò a parlare del pressing fatto dal club affinché prendesse una decisione circa il suo futuro. Parlando invece degli aspetti tecnici, il bomber giallonero ha spiegato: “Posso migliorare in tutti gli aspetti. Se mi dici che sono un bravo finalizzatore posso rispondere che posso ancora fare meglio. E posso diventare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Erling“Non vogliomolto a riguardo, mache era il momento di, anche perché in molti stavano parlando. Ora non vogliotroppo, ho detto quel che ho detto ma ora andiamo avanti“. Queste ledi Erlingin un’intervista rilasciata a Sky Sports, tornando sulle dichiarazioni di qualche tempo fa. L’attaccante delinfatti iniziò a parlare del pressing fatto dal club affinché prendesse una decisione circa il suo. Parlando invece degli aspetti tecnici, il bomber giallonero ha spiegato: “Posso migliorare in tutti gli aspetti. Se mi dici che sono un bravo finalizzatore posso rispondere che posso ancora fare meglio. E posso diventare ...

