Borsa: Asia chiude contrastata, attesa per decisioni Fed (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le Borse Asiatiche concludono la seduta in ordine sparso in attesa delle decisioni della Fed con l'accelerazione sulla politica monetaria ed un primo rialzo dei tassi già a marzo. Sotto i riflettori ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le Borsetiche concludono la seduta in ordine sparso indelledella Fed con l'accelerazione sulla politica monetaria ed un primo rialzo dei tassi già a marzo. Sotto i riflettori ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude contrastata, attesa per decisioni Fed: Tokyo (-0,44%), Shanghai (+0,7%). Lo Yen stabile sul doll… - LauraCarrese : Azionario Asia in preda ai sell con futures Usa: borsa Tokyo -1,66%. Hong Kong, Shanghai e Sidney oltre -2% - Finan… - ansa_economia : Borsa: Asia in rosso, occhi su Fed e Ucraina, Tokyo -1,66%. Futures contrastati, in arrivo Ifo e fiducia consumator… - fisco24_info : Borsa: Asia in rosso, occhi su Fed e Ucraina, Tokyo -1,66%: Futures contrastati, in arrivo Ifo e fiducia consumator… - ansa_economia : Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a mosse Fed. Tokyo (+0,24%), Hong Kong (-1,1%), Lo yen in rialzo sul dolla… -