Bonus terme prorogato al 31 marzo: come può essere usato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il decreto Sostegni Ter ha previsto la proroga della scadenza del Bonus terme al 31 marzo 2022. Ricordiamo che il Bonus terme è partito il 9 novembre 2021 e gli italiani hanno avuto 60 giorni di tempo per poterlo attivare, quindi fino all’8 gennaio. Con il dilagare della variante Omicron e l’aumento dei contagi, molte persone che lo avevano regolarmente richiesto non sono riuscite a utilizzarlo nei tempi stabiliti. Ora, grazie alla proroga, chi aveva già ottenuto il Bonus può ancora rivolgersi alle strutture convenzionate e concordare un nuovo periodo per usufruire dello sconto del 100% sui trattamenti termali, fino a un massimo di 200 euro. Bonus terme, chi può ancora utilizzarlo (e chi no) Le prenotazioni al Bonus ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il decreto Sostegni Ter ha previsto la proroga della scadenza delal 312022. Ricordiamo che ilè partito il 9 novembre 2021 e gli italiani hanno avuto 60 giorni di tempo per poterlo attivare, quindi fino all’8 gennaio. Con il dilagare della variante Omicron e l’aumento dei contagi, molte persone che lo avevano regolarmente richiesto non sono riuscite a utilizzarlo nei tempi stabiliti. Ora, grazie alla proroga, chi aveva già ottenuto ilpuò ancora rivolgersi alle strutture convenzionate e concordare un nuovo periodo per usufruire dello sconto del 100% sui trattamenti termali, fino a un massimo di 200 euro., chi può ancora utilizzarlo (e chi no) Le prenotazioni al...

