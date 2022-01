Bonus facciate | quando si ha diritto al 90%  di sconto anche nel 2022 | le nuove regole

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chi ha versato entro il 31 dicembre un acconto del 10% all’impresa incaricata dei lavori, ottenendo loin fattura, o ha ceduto il credito a una banca può ottenere l’agevolazione in vigore per il 2021

Lo scorso ottobre è stata presentata la Legge di Bilancio e molti condomini, convinti che ilsarebbe stato prorogato, sono rimasti spiazzati quando hanno saputo che era stata scelta la strada dell'abolizione a partire dal 2023. Scelta successivamente mitigata con la proroga per ...... lavori in edilizia libera ; lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (ad eccezione delle spese rientranti nel). Un "alleggerimento" al quale si è affiancata la ...Uno sportello per orientarsi tra agevolazioni edilizie come bonus facciate, riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sismabonus.La decisione presa dal Governo di limitare la cessione del credito d'imposta ad una sola volta, sta causando una serie di difficoltà a cittadini e a imprese.