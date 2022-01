Bonus 2022 terme: chi sono i beneficiari? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, il decreto Sostegni ter ha disposto la proroga della scadenza del Bonus terme al 31 marzo 2022. Il Bonus terme è scattato di fatto il 9 novembre 2021, e i beneficiari hanno potuto contare su 60 giorni di tempo per poterlo attivare, ossia fino allo scorso 8 gennaio. Il punto è che con la crescita della curva dei contagi, molti aventi diritto non sono riusciti a sfruttare il contributo nei tempi previsti, perdendo momentaneamente la possibilità di avvalersene. Usiamo l’avverbio ‘momentaneamente’ poiché, con l’introduzione della proroga, chi ha aveva già conseguito il diritto al Bonus 2022 terme, può nuovamente rivolgersi alle strutture aderenti all’iniziativa, al fine ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, il decreto Sostegni ter ha disposto la proroga della scadenza delal 31 marzo. Ilè scattato di fatto il 9 novembre 2021, e ihanno potuto contare su 60 giorni di tempo per poterlo attivare, ossia fino allo scorso 8 gennaio. Il punto è che con la crescita della curva dei contagi, molti aventi diritto nonriusciti a sfruttare il contributo nei tempi previsti, perdendo momentaneamente la possibilità di avvalersene. Usiamo l’avverbio ‘momentaneamente’ poiché, con l’introduzione della proroga, chi ha aveva già conseguito il diritto al, può nuovamente rivolgersi alle strutture aderenti all’iniziativa, al fine ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Fiorentina, accordo per Vlahovic: 67 milioni più bonus. E non è finita... #calciomercato - LinkOristano : #Bonusidrico integrativo, da domani online il nuovo #sito per presentare le #domande - LinkOristano - Goalist_it : ?? | CALCIOMERCATO Il #Milan ha avviato i contatti con lo #Schalke04, rifiutata l’offerta rossonera da 6,5 milioni… - icittadini : Proroghe Superbonus 110 e bonus casa, quanto durano davvero i bonus edilizi? - modazza85 : RT @marifcinter: Sponsor di maglia #Inter (Socios, Lenovo, Zytara), le cifre: 2021/2022: 26 mln + bonus prestazioni 2022/2023: 29 mln + b… -