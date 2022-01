Bologna, scomparso l’ex presidente Piero Gnudi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “È scomparso ieri all’età di 77 anni Piero Gnudi, imprenditore che rilevò il Bologna da Corioni e fu presidente dal giugno 1991 al giugno 1993. Tutto il Bologna Fc 1909 rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze”. Lo scrive il club rossoblù che sul proprio sito esprime il cordoglio per la morte dell’ex presidente Piero Gnudi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Èieri all’età di 77 anni, imprenditore che rilevò ilda Corioni e fudal giugno 1991 al giugno 1993. Tutto ilFc 1909 rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze”. Lo scrive il club rossoblù che sul proprio sito esprime il cordoglio per la morte del. SportFace.

