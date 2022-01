Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Bollettino della Regione Veneto, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a mercoledì 26 gennaio 2022. La Regione ha pubblicato, come quotidianamente dall’inizio della pandemia, i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio Veneto; situazione da attenzionare per definire un quadro completo, sotto i riflettori anche in ottica nazionale. Preoccupante aumento dei contagi nell’ultimo periodo, soprattutto nel corso dei mesi di dicembre e gennaio, quindi numeri da analizzare con rigore e cautela. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 19.820 nuovi contagi, 32 morti, 167 ricoverati in terapia intensiva, 1.854 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ildella Regione, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a262022. La Regione ha pubblicato, come quotidianamente dall’inizio della pandemia, i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio; situazione da attenzionare per definire un quadro completo, sotto i riflettori anche in ottica nazionale. Preoccupante aumento deinell’ultimo periodo, soprattutto nel corso dei mesi di dicembre e, quindi numeri da analizzare con rigore e cautela. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 19.820 nuovi, 32, 167 ricoverati in terapia intensiva, 1.854 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

