Bollate, dal calendario 9mila euro per Castellazzo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A Bollate dalle vendite calendario sono arrivati 9mila euro per sostenere Castellazzo. La risposta dei Bollatesi è stata inaspettata: il calendario 2022, pensato dal ‘Gruppo Salotto’ in una piovosa mattina di novembre, realizzato con il supporto economico degli amici Egidio Brusa e Gianfranco Foglia, con le illustrazioni ricavate da dipinti realizzati per l’occasione da Paolo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 26 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Adalle venditesono arrivatiper sostenere. La risposta deisi è stata inaspettata: il2022, pensato dal ‘Gruppo Salotto’ in una piovosa mattina di novembre, realizzato con il supporto economico degli amici Egidio Brusa e Gianfranco Foglia, con le illustrazioni ricavate da dipinti realizzati per l’occasione da Paolo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Giammy3195 : @cervovski @AndreaMarango20 @pietrocaleo Si ma cose del genere non si possono impedire per decreto. Se l'elettorato… - scc68samu : RT @Dov_EL: Imparate dal marketing , quando si dice 'per sempre' significa fino a quando sarà disponibile . Per sempre non significa 'etern… - mat_pmp : RT @Dov_EL: Imparate dal marketing , quando si dice 'per sempre' significa fino a quando sarà disponibile . Per sempre non significa 'etern… - frenzy06460153 : RT @Dov_EL: Imparate dal marketing , quando si dice 'per sempre' significa fino a quando sarà disponibile . Per sempre non significa 'etern… - Dov_EL : Imparate dal marketing , quando si dice 'per sempre' significa fino a quando sarà disponibile . Per sempre non sign… -