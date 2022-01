BMW Serie 8 - Nuovo look per Coupé, Cabrio e Gran Coupé (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La BMW presenta la gamma aggiornata della Serie 8 in tutte le sue varianti di carrozzeria: Coupé, Gran Coupé e Cabriolet, incluse le sportive M. Il restyling è leggero all'esterno e più consistente nell'abitacolo, mentre la gamma dei propulsori rimane sostanzialmente invariata e conferma sia il diesel sia i benzina già noti. Pacchetto M Sport per tutte. Per questo aggiornamento di metà carriera, la Serie 8 punta sulla sportività. Perciò, tutte le versioni sono ora dotate di Serie del pacchetto M Sport e del doppio rene Iconic Glow con apposita illuminazione a Led. La dotazione include poi i paraurti con prese e sfoghi d'aria maggiorati, le minigonne in tinta, i cerchi da 19", il diffusore posteriore con finitura Dark Shadow e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La BMW presenta la gamma aggiornata della8 in tutte le sue varianti di carrozzeria:let, incluse le sportive M. Il restyling è leggero all'esterno e più consistente nell'abitacolo, mentre la gamma dei propulsori rimane sostanzialmente invariata e conferma sia il diesel sia i benzina già noti. Pacchetto M Sport per tutte. Per questo aggiornamento di metà carriera, la8 punta sulla sportività. Perciò, tutte le versioni sono ora dotate didel pacchetto M Sport e del doppio rene Iconic Glow con apposita illuminazione a Led. La dotazione include poi i paraurti con prese e sfoghi d'aria maggiorati, le minigonne in tinta, i cerchi da 19", il diffusore posteriore con finitura Dark Shadow e ...

