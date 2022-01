Blitz della Guardia di Finanza contro la pirateria: venti indagati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Una serie di perquisizioni sono state effettuate in un’inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, contro la “pirateria audiovisiva tramite IPTV“. venti gli indagati per violazione della legge sul diritto d’autore e in Campania, in particolare, è stato individuato l’amministratore “di una struttura denominata Cybergroup” molto nota nel mondo della pirateria per la diffusione illegale dei palinsesti delle pay TV. Con il Blitz, che è il seguito di un’altra operazione del 2020, è stato inibito l’accesso a piattaforme usate da oltre 500mila utenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Una serie di perquisizioni sono state effettuate in un’inchiestaProcura di Milano, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziariaGdf,la “audiovisiva tramite IPTV“.gliper violazionelegge sul diritto d’autore e in Campania, in particolare, è stato individuato l’amministratore “di una struttura denominata Cybergroup” molto nota nel mondoper la diffusione illegale dei palinsesti delle pay TV. Con il, che è il seguito di un’altra operazione del 2020, è stato inibito l’accesso a piattaforme usate da oltre 500mila utenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

