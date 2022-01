Bitcoin sta raggiungendo la sua ora più buia? Spaventoso tonfo da 130 miliardi di dollari (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una settimana da incubo per le criptovalute. Bitcoin ed Ether stanno continuando a crollare in borsa, a causa principalmente di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve, che si sta preparando a tassi di interesse più elevati. tonfo per i Bitcoin – Adobe StockDa sei giorni si sussegue il forte calo. Lunedì scorso Bitcoin è sceso a 32.982,11 dollari, il punto più basso da luglio secondo Coin Metrics. La criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato ha avuto un sussulto ed è aumentata del 5,6% nel trading pomeridiano, scambiata a 37.183,25 dollari. Un fuoco di paglia. Così come Ether, che ha ceduto cede il 7,6% (con il 6,6 dei Bitcoin) a 2.201 dollari, anch’esso ai minimi storici da luglio. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una settimana da incubo per le criptovalute.ed Ether stanno continuando a crollare in borsa, a causa principalmente di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve, che si sta preparando a tassi di interesse più elevati.per i– Adobe StockDa sei giorni si sussegue il forte calo. Lunedì scorsoè sceso a 32.982,11, il punto più basso da luglio secondo Coin Metrics. La criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato ha avuto un sussulto ed è aumentata del 5,6% nel trading pomeridiano, scambiata a 37.183,25. Un fuoco di paglia. Così come Ether, che ha ceduto cede il 7,6% (con il 6,6 dei) a 2.201, anch’esso ai minimi storici da luglio. ...

