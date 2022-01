Bilancio, Pratelli: bene manovra, mette scuola al centro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Abbattimento rette dei nidi generalizzato, gratuità per le fasce più basse, sperimentazione per prolungamento orari nidi, contrasto alla povertà educativa, risorse per verde scolastico e per la formazione professionale. Sono molto soddisfatta per questo primo Bilancio di Roma Capitale.” “Un provvedimento che mette al centro la scuola e che sceglie di combattere le diseguaglianze investendo sull’educazione fin dalla primissima infanzia. Avviamo una piccola grande rivoluzione: Roma Capitale abbatte le rette dei nidi comunali con un risparmio diffuso che riguarda tutte le fasce di reddito e la totale gratuità per le famiglie con reddito sotto i 5 mila euro Isee.” “Un provvedimento che sommato al bonus Nidi statale, in merito al quale è in corso una fitta collaborazione con l’Inps per facilitarne la fruizione, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Abbattimento rette dei nidi generalizzato, gratuità per le fasce più basse, sperimentazione per prolungamento orari nidi, contrasto alla povertà educativa, risorse per verde scolastico e per la formazione professionale. Sono molto soddisfatta per questo primodi Roma Capitale.” “Un provvedimento cheallae che sceglie di combattere le diseguaglianze investendo sull’educazione fin dalla primissima infanzia. Avviamo una piccola grande rivoluzione: Roma Capitale abbatte le rette dei nidi comunali con un risparmio diffuso che riguarda tutte le fasce di reddito e la totale gratuità per le famiglie con reddito sotto i 5 mila euro Isee.” “Un provvedimento che sommato al bonus Nidi statale, in merito al quale è in corso una fitta collaborazione con l’Inps per facilitarne la fruizione, ...

