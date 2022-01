Biathlon, Aspenes e Burtasova vincono le individuali agli Europei di Arber. Ottavo Braunhofer, nona Beatrice Trabucchi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è appena conclusa la prima giornata dell’Ibu Open European Championship di Biathlon. Sulle nevi di Arber (Germania) si sono disputate quest’oggi le due individuali, andiamo a vedere come sono andate. A vincere la medaglia d’oro in campo maschile è il norvegese Sverre Dahlen Aspenes, che non commette errori al poligono e chiude la sua prova con il tempo di 51:32.1. Argento per il russo Anton Babikov, secondo a 11”6 dalla vetta (0+0+0+0), e bronzo per il tedesco Matthias Dorfer, terzo a 1’08”9 (0+0+0+0). In casa Italia il migliore è Patrick Braunhofer, Ottavo a 2’39”4 da Aspensen (1+0+0+1). Più attardati invece gli altri azzurri: 26° David Zingerle a 4’30”1 (1+’0+0+1), 27° Daniele Cappellari a 4’33”2 (1+1+0+1), 29° Michele Molinari a 4’43”5 (0+0+2+0) e 71° Daniele ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è appena conclusa la prima giornata dell’Ibu Open European Championship di. Sulle nevi di(Germania) si sono disputate quest’oggi le due, andiamo a vedere come sono andate. A vincere la meda d’oro in campo maschile è il norvegese Sverre Dahlen, che non commette errori al poligono e chiude la sua prova con il tempo di 51:32.1. Argento per il russo Anton Babikov, secondo a 11”6 dalla vetta (0+0+0+0), e bronzo per il tedesco Matthias Dorfer, terzo a 1’08”9 (0+0+0+0). In casa Italia il migliore è Patricka 2’39”4 da Aspensen (1+0+0+1). Più attardati invece gli altri azzurri: 26° David Zingerle a 4’30”1 (1+’0+0+1), 27° Daniele Cappellari a 4’33”2 (1+1+0+1), 29° Michele Molinari a 4’43”5 (0+0+2+0) e 71° Daniele ...

