Bernal | primi segnali di miglioramento | ' Muove gli arti ed è cosciente'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) 'In questo momento il paziente èe riesce are le quattro estremità'. Pur in un quadro generale che non può che rimanere molto serio, filtra ottimismo dall'ultimo comunicato ufficiale ...

La Gazzetta dello Sport

Pur in un quadro generale che non può che rimanere molto serio, filtra ottimismo dall'ultimo comunicato ufficiale della Clinica Universitaria colombiana La Sabana sulle condizioni di Egan, ...... la mattina di lunedì è Egan, vincitore di Giro d'Italia e Tour de France, uno dei più grandi talenti contemporanei di questo sport. I suoi compagni in maglia Ineos gli prestano i...Il mondo del Ciclismo internazionale continua a essere in apprensione per le condizioni di Egan Bernal, corridore colombiano che negli scorsi giorni è stato protagonista sfortunato di un brutto incide ...Operato due volte nella notte, Egan Bernal è in terapia intensiva in una clinica di Bogotà, dove è stato ricoverato dopo lo schianto contro un autobus mentre si allenava sulle strade della Colombia. V ...