Berlusconi è ancora ricoverato | «Un’infezione» Le visite della figlia e le telefonate con Tajani sul Quirinale

Advertising

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - Antonio_Tajani : Ancora una volta @berlusconi ha dimostrato di anteporre gli interessi dell’Italia a quelli personali. - silvia_sb_ : Dopo questa dichiarazione (a tweet unificati con Letta e Speranza), Conte incontra Salvini, il quale formalmente ap… - prestia_fabio : RT @Corriere: Berlusconi ancora ricoverato: «Un'infezione». Le visite di Marina e le telefonate con Tajani - Corriere : Berlusconi ancora ricoverato: «Un'infezione». Le visite di Marina e le telefonate con Tajani -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ancora

... figura tra il pop e l'andante a cui provò ad affidarsiper la sopravvivenza del suo governo (il compare Scilipoti, ricomparso in queste ore alla Camera non ha ottenuto suffragi). E...O un altro nomecoperto deciso però da questi due - il capo dei 5 Stelle e il segretario ... Si dice che il patto sia su Franco Frattini ex ministro degli Esteri in vari governie ...Silvio Berlusconi è ancora al San Raffaele. Le visite della figlia Marina, di Confalonieri e Ghedini. La rabbia e lo scoramento dopo la vicenda della candidatura ritirata a presidente della Repubblica ...Il Cavaliere resta al San Raffaele, anche se le sue condizioni non sono considerate gravi: "Sta abbastanza bene". La bocciatura per il Quirinale lo tormenta ...