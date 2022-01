Berlusconi è ancora ricoverato: «Un’infezione». Le visite della figlia e le telefonate con Tajani sul Quirinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Silvio Berlusconi è ancora al San Raffaele. Le visite della figlia Marina, di Confalonieri e Ghedini. La rabbia e lo scoramento dopo la vicenda della candidatura ritirata a presidente della Repubblica Leggi su corriere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Silvioal San Raffaele. LeMarina, di Confalonieri e Ghedini. La rabbia e lo scoramento dopo la vicendacandidatura ritirata a presidenteRepubblica

Advertising

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - Antonio_Tajani : Ancora una volta @berlusconi ha dimostrato di anteporre gli interessi dell’Italia a quelli personali. - silvia_sb_ : Dopo questa dichiarazione (a tweet unificati con Letta e Speranza), Conte incontra Salvini, il quale formalmente ap… - Rinaldo100862 : #PresidenzaDellaRepubblica fino a che non parlano @matteorenzi e @berlusconi siamo ancora lontani... - WCostituzione : @MilkoSichinolfi Non per difendere Berlusconi, ma non dimenticate che chi si prostituisce alle banche a danno del p… -