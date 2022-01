Berlusconi ancora ricoverato: «Un’infezione» Le visite di Marina e le telefonate con Tajani (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Silvio Berlusconi è ancora al San Raffaele. Le visite della figlia Marina, di Confalonieri e Ghedini. La rabbia e lo scoramento dopo la vicenda della candidatura ritirata a presidente della Repubblica Leggi su corriere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Silvioal San Raffaele. Ledella figlia, di Confalonieri e Ghedini. La rabbia e lo scoramento dopo la vicenda della candidatura ritirata a presidente della Repubblica

Corriere : Berlusconi ancora ricoverato: «Un'infezione». Le visite di Marina e le telefonate con Tajani - LiciaRonzulli : Il 26 gennaio di 28 anni fa Silvio Berlusconi annunciava all'Italia la sua discesa in campo. Era l'inizio di una st… - Antonio_Tajani : Ancora una volta @berlusconi ha dimostrato di anteporre gli interessi dell’Italia a quelli personali. - Vitellozzo : @renatobalestra_ Finché non arrivano le ore 15 di domani crederò ancora al Sogno Berlusconi. It's not over until it's over. #ultimiromantici - RQuirinale : RT @doonie: Ma solo io penso che Berlusconi, in cuor suo, ci spera ancora? Se avesse voluto chiudere la partita avrebbe indicato Draghi al… -