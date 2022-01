Beppe Grillo telefona in diretta a Mentana – Video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Maratona Mentana, telefonata con Beppe Grillo Colpo di scena alla Maratona Mentana: nel primo pomeriggio, durante la diretta dedicata alla sfida del Quirinale, Beppe Grillo ha telefonato al conduttore e direttore del TgLa7 per smentire un retroscena circolato nelle ore precedenti e riportato in tv dallo stesso giornalista. Enrico Mentana, sorpreso dalla chiamata non prevista del fondatore del Movimento Cinque Stelle, ha risposto al telefono premurandosi però di coprire il proprio microfono. In modo che eventuali affermazioni riservate rimanessero tali. In realtà, Grillo voleva negare la notizia – data dal quotidiano Domani e ripresa da Mentana – di una sua ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Maratonata conColpo di scena alla Maratona: nel primo pomeriggio, durante ladedicata alla sfida del Quirinale,hato al conduttore e direttore del TgLa7 per smentire un retroscena circolato nelle ore precedenti e riportato in tv dallo stesso giornalista. Enrico, sorpreso dalla chiamata non prevista del fondatore del Movimento Cinque Stelle, ha risposto al telefono premurandosi però di coprire il proprio microfono. In modo che eventuali affermazioni riservate rimanessero tali. In realtà,voleva negare la notizia – data dal quotidiano Domani e ripresa da– di una sua ...

