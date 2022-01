Benzina alle stelle, quasi 1,80 euro: prezzo mai così alto dal 2013 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Il prezzo della Benzina è alle stelle, mai così cara dal 2013. Lo rende noto l’Ansa. prezzo della Benzina alle stelle: 363 euro l’aumento della spesa annua media Le associazioni dei consumatori tuonano, perché la crescita è pari “a una stangata pari a 363 euro per la Benzina e a 361 euro per il gasolio”. L’aumento in modalità self è di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana (da 1,754 euro a 1,778), e così il record – almeno dal 2013 – è servito. La rilevazione settimanale del ministero della Transizione ecologica, in particolare, rileva anche le crescite del gasolio di 2,69 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Ildella, maicara dal. Lo rende noto l’Ansa.della: 363l’aumento della spesa annua media Le associazioni dei consumatori tuonano, perché la crescita è pari “a una stangata pari a 363per lae a 361per il gasolio”. L’aumento in modalità self è di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana (da 1,754a 1,778), eil record – almeno dal– è servito. La rilevazione settimanale del ministero della Transizione ecologica, in particolare, rileva anche le crescite del gasolio di 2,69 ...

