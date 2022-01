Benedetta Rossi a casa dopo l’intervento alla schiena: “Sono 15 centimetri di taglio, ho paura di farmi male” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle scorse ore Benedetta Rossi è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla schiena. La food blogger però è già tornata a casa e ha approfittato di un momento di tranquillità per rivolgersi ai fan, parlando dell’operazione e di come stanno trascorrendo i momenti immediatamente successivi – lasciandosi anche andare a qualche confidenza sui timori che la momentanea situazione comporta. Benedetta Rossi è tornata a casa e aggiorna i fan sulle sue condizioni Da qualche ore Benedetta Rossi è tornata a casa e ha deciso di prendersi un attimo per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento alla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle scorse oreè stata ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un intervento. La food blogger però è già tornata ae ha approfittato di un momento di tranquillità per rivolgersi ai fan, parlando dell’operazione e di come stanno trascorrendo i momenti immediatamente successivi – lasciandosi anche andare a qualche confidenza sui timori che la momentanea situazione comporta.è tornata ae aggiorna i fan sulle sue condizioni Da qualche oreè tornata ae ha deciso di prendersi un attimo per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute...

