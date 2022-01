Bel-Air: un nuovo trailer della serie drammatica ispirata alla comedy con Will Smith (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 13 febbraio debutterà sugli schermi americani la serie Bel-Air e un nuovo trailer regala qualche anticipazione. Bel-Air è la nuova serie ispirata alla popolare comedy con star Will Smith in arrivo su Peacock e il trailer inedito del progetto, in arrivo sugli schermi americani il 13 febbraio, mostra qualche dettaglio di quello che accade al protagonista prima di doversi trasferire. Il teenager viene infatti mostrato mentre viene coinvolto in una rissa che scoppia dopo una partita di basket e che rischia di prendere una svolta drammatica, situazione che porta poi la madre alla decisione di mandare il figlio a vivere con gli zii. In Bel-Air il ruolo di Will è stato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 13 febbraio debutterà sugli schermi americani laBel-Air e unregala qualche anticipazione. Bel-Air è la nuovapopolarecon starin arrivo su Peacock e ilinedito del progetto, in arrivo sugli schermi americani il 13 febbraio, mostra qualche dettaglio di quello che accade al protagonista prima di doversi trasferire. Il teenager viene infatti mostrato mentre viene coinvolto in una rissa che scoppia dopo una partita di basket e che rischia di prendere una svolta, situazione che porta poi la madredecisione di mandare il figlio a vivere con gli zii. In Bel-Air il ruolo diè stato ...

