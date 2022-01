Batgirl | Ivory Aquino interpreterà il primo personaggio trans del film DC

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)ildelDC nel cinecomic, prossimamente in arrivo su HBO Max.farà il suo ingresso nell'universo DC indoveildeiDC. La conferma da Hollywood Reporter.apparirà nei panni di Alysia Yeoh, la migliore amica di Barbara Gordon/, eroina mascherata interpretata da Leslie Grace.è nota per la sua partecipazione nella miniserie LGBTQ del 2017 When We Rise, andata in onda su ABC, he l'ha vista interpretare ...

Ivory Aquino entra nel cast del film Batgirl. Sarà Alysia Yeoh, il primo personaggio transgender di un film DC. Ci sarà anche un personaggio transessuale in Batgirl. Si tratta di Alysia Yeoh, interpretata da Ivory Aquino, lei stessa transessuale. Nel film, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e che sarà trasmesso da HBO Max, Yeoh è la miglior amica di Barbara Gordon. Between the pages of DC Comics, there's been strides in the representation of characters that hail from the LGBTQ+ community in recent years. Between Tim Drake's Robin, Harley Quinn and Poison Ivy's relationship, and more.