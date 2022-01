Bastoni indisponibile. Mancini convoca il milanista Romagnoli

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora un cambio dell'ultimo minuto neiti di Robertoper lo stage dell'Italia a Coverciano che prende il via oggi per chiudersi venerdì. Constatata l'indisponibilità di Alessandro ...

Constatata l'indisponibilità di Alessandro, il c.t. ha convocato il difensore centrale del Milan Alessio Romagnoli, che si aggregherà al gruppo in mattinata.Forfait dell'ultima ora per Roberto Mancini che dovrà fare a meno di Alessandronello stage che inizia oggi a Coverciano. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato nell'ultima gara di campionato con i nerazzurri e dunque non sarà a ...Il commissario tecnico Mancini, al suo posto, ha convocato Alessio Romagnoli, difensore del Milan. INDISPONIBILE – Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. Il di ...Molto bene', scrive polemicamente Marco su Twitter. Ma il suo commento non è il solo. 'Indovinate un po' chi tornerà disponibile e titolarissimo nel derby?! Esatto, sempre lui! Bastoni !', aggiunge Ga ...