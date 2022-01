“Basta, abbiamo deciso”. GF Vip, guai nella casa: tutte contro Barù. “Quello che ci fa è inaccettabile” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, scoppia la protesta dopo le parole del gieffino. Riflettori accesi ancora sui vipponi del reality show di Alfonso Signorini e in particolare sul ‘caso’ che più di tutti sta facendo discutere nelle ultime ore. Affascinante si, ma la bellezza non Basta. Tra le inquiline della casa la goccia ha fatto traboccare il vaso. Di recente Quello che è successo tra Jessica Selassié e Barù non è certo passato inosservato. “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, parole di Jessica a cui Barù ha risposto in modo non del tutto carino: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”. A non gradire i toni del gieffino, non solo Jessica ma anche Nathaly: “abbiamo preso la decisione di non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, scoppia la protesta dopo le parole del gieffino. Riflettori accesi ancora sui vipponi del reality show di Alfonso Signorini e in particolare sul ‘caso’ che più di tutti sta facendo discutere nelle ultime ore. Affascinante si, ma la bellezza non. Tra le inquiline dellala goccia ha fatto traboccare il vaso. Di recenteche è successo tra Jessica Selassié enon è certo passato inosservato. “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, parole di Jessica a cuiha risposto in modo non del tutto carino: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”. A non gradire i toni del gieffino, non solo Jessica ma anche Nathaly: “preso la decisione di non ...

