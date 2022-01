Basket: Reyer Venezia, altro volo per Bursa cancellato. Sarà inevitabile il rinvio della partita di EuroCup (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dovrebbe essere giunta a conclusione l’imbarazzante vicenda di cui è stata, ed è, protagonista l’Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele. Si è infatti verificato quello che non era difficile prevedere: il terzo volo per Bursa cancellato nell’arco di tre giorni. In questo modo, la squadra orogranata non può raggiungere la Turchia. Venezia avrebbe dovuto giocare quest’oggi alle 18:00 con il Frutti Extra Bursaspor nell’undicesima giornata di EuroCup, ma la cancellazione di quest’altro volo obbligherà inevitabilmente al rinvio, dal momento che non è possibile trasferirsi in città con altro mezzo di trasporto non ancora inventato. Basket: Reyer ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dovrebbe essere giunta a conclusione l’imbarazzante vicenda di cui è stata, ed è, protagonista l’Umanadi coach Walter De Raffaele. Si è infatti verificato quello che non era difficile prevedere: il terzopernell’arco di tre giorni. In questo modo, la squadra orogranata non può raggiungere la Turchia.avrebbe dovuto giocare quest’oggi alle 18:00 con il Frutti Extraspor nell’undicesima giornata di, ma la cancellazione di quest’obbligherà inevitabilmente al, dal momento che non è possibile trasferirsi in città conmezzo di trasporto non ancora inventato....

