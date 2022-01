Basket | Nba | James trascina i Lakers alla vittoria in trasferta su Brooklyn

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) New York, 26 gen. - (Adnkronos) - I(24-24) ritrovano Anthony Davis e ritrovano laper 106-96 sul campo deiNets (28-19). Non sono stati però i suoi 8 punti in 25 minuti a fare la differenza nel successo di prestigio di Los Angeles al Barclays Center. I californiani trovano buone serate dpanchina da parte di Malik Monk (22) e Carmelo Anthony (13) a cui si aggiungono i 15 con 6 rimbalzi e 4 assist di Russell Westbrook. Non c'èdeiperò senza che LeBrongiochi da LeBron. Anche ail Re ha dominato chiudendo con 33 punti, 7 rimbalzi e 6 assist con 14/21 dal campo pur con 2/8 da tre, aggiungendo anche 3 recuperi e 2 stoppatesua prestazione a tutto ...

Due anni senza Kobe Bryant... Sei sempre nei nostri cuori! ???? I nostri ricordi più belli

Il ritorno di Klay Thompson (15 punti e 6 assist) e uno Stephen ... il 26 gennaio 2020 Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori NBA di sempre, era morto in un ... New York, 26 gen. – (Adnkronos) – I Lakers (24-24) ritrovano Anthony Davis e ritrovano la vittoria per 106-96 sul campo dei Brooklyn Nets (28-19). Non sono stati però i suoi 8 punti in 25 minuti a ...