Basket | Juan Manuel Fernandez lascia la Pallacanestro Trieste | torna in Argentina per motivi personali

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un importante scossone ha colpito, nelle ultime ore, la, impegnata nel campionato di Serie A di2021-2022; uno dei cardini del roster di coach Franco Ciani ha deciso, con effetto immediato, dire la squadra per. Stiamo parlando dell’argentino, giocatore chiave perda ben 4 stagioni che saluta l’Italia, facendo ritorno in. La stessa società, nel salutare il proprio beniamino, ha rito una nota ufficiale dichiarando una completa comprensione della scelta del Lobito: “Ci sono momenti nella vita in cui le sceltesono più pressanti di quelle lavorative e sportive, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Juan

OA Sport

' Ci sono momenti nella vita - ha detto il presidente Mario Ghiacci - in cui le scelte personali sono più pressanti di quelle lavorative e sportive, e oggi il nostro compito nei confronti diè ...2021 - 2022 Serie B Girone A Tabellino partita Legnano Knights - Libertas Livorno 1947 ... Tommaso Marino 23 (2/5, 3/10), Janko Cepic 21 (2/5, 5/6), Giacomo Leardini 13 (2/4, 3/7),Marcos ...Juan Manuel Fernandez ha salutato i tifosi dell'Allianz Trieste dopo la decisione di lasciare il club e rientrare in Argentina. "Grazie a tutti per i messaggi di supporto che ...BASKET, SERIE A - Juan Manuel Fernandez ha informato l'Allianz Pallacanestro Trieste della necessità di tornare subito in Argentina, per un periodo di tempo ind ...