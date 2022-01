Basket femminile, Eurolega: Famila Schio battuto dalla Dinamo Kursk, la classifica del girone si fa caotica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sconfitta larga per il Famila Schio tra le mura amiche del PalaRomare. Nella 13a giornata di Eurolega femminile (che però è de facto la 12a, ci sono ancora due partite a Istanbul, contro Galatasaray e Fenerbahce, da giocare), la squadra di Georgios Dikaioulakos non riesce a fare il regalo di compleanno al suo coach, finendo sconfitta dalla Dinamo Kursk per 64-80. Prova di gran classe soprattutto quella di Arike Ogunbowale, che onora un numero 24 che stasera vale più che mai: 20 punti per lei, con Natasha Howard che scrive 16 ed Eva Lisec in doppia doppia con 10 e 10 rimbalzi. Per il Famila 15 di Jasmine Keys e 13 con 10 rimbalzi di Diamond DeShields. I problemi per Schio ci sono fin da subito: dopo un inizio piuttosto equilibrato, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sconfitta larga per iltra le mura amiche del PalaRomare. Nella 13a giornata di(che però è de facto la 12a, ci sono ancora due partite a Istanbul, contro Galatasaray e Fenerbahce, da giocare), la squadra di Georgios Dikaioulakos non riesce a fare il regalo di compleanno al suo coach, finendo sconfittaper 64-80. Prova di gran classe soprattutto quella di Arike Ogunbowale, che onora un numero 24 che stasera vale più che mai: 20 punti per lei, con Natasha Howard che scrive 16 ed Eva Lisec in doppia doppia con 10 e 10 rimbalzi. Per il15 di Jasmine Keys e 13 con 10 rimbalzi di Diamond DeShields. I problemi perci sono fin da subito: dopo un inizio piuttosto equilibrato, ...

