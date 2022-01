Barù critica il Grande Fratello e viene censurato: ecco cos’ha detto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Barù Gaetani che in questi giorni è bersaglio delle lamentele di Jessica Selassié, Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan, ha deciso di prendere la situazione in mano allestendo questa mattina uno show. Com’è organizzato? In salotto, vestito di giacca, camicia, cravatta e boxer, Barù intervista le varie persone all’interno della casa sul tema della “costrizione sentimentale e sessuale” di cui è stato reso oggetto perché nominato da 4 donne all’interno della casa: Lulù e Jessica Selassié, Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. L’escamotage escogitato dall’istrionico nipote di Costantino Della Gherardesca è un ottimo modo per far scoprire le carte a tutti quanti. La critica al Grande Fratello Ma durante queste interviste con Manila Nazzaro esce fuori un argomento molto sensibile per il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Gaetani che in questi giorni è bersaglio delle lamentele di Jessica Selassié, Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan, ha deciso di prendere la situazione in mano allestendo questa mattina uno show. Com’è organizzato? In salotto, vestito di giacca, camicia, cravatta e boxer,intervista le varie persone all’interno della casa sul tema della “costrizione sentimentale e sessuale” di cui è stato reso oggetto perché nominato da 4 donne all’interno della casa: Lulù e Jessica Selassié, Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. L’escamotage escogitato dall’istrionico nipote di Costantino Della Gherardesca è un ottimo modo per far scoprire le carte a tutti quanti. LaalMa durante queste interviste con Manila Nazzaro esce fuori un argomento molto sensibile per il ...

