Barilla festeggia i suoi 145 anni e svela il nuovo logo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) PARMA (ITALPRESS) – Il 2022 è l'anno in cui Barilla celebra il suo 145° anniversario. Una ricorrenza che segna un cambiamento della immagine della marca, che si radica nel posizionamento di "Un Gesto d'Amore" portando al centro il valore emozionale della pasta. Dopo 25 anni Barilla lancia così un nuovo logo e un nuovo pack come "Gesto d'Amore per il Pianeta"."Questa nuova visual identity e l'impegno verso la sostenibilità, avvicinano ancora di più il brand alla nostra visione di futuro – afferma Gianluca Di Tondo, Global Chief Marketing Officer-: la pasta come gesto d'amore non solo per le persone ma anche per il pianeta, grazie a scelte quotidiane più consapevoli. Oggi celebriamo i nostri 145 anni,

La pasta145 anni con nuovo logo e pacco eco. E rinasce al bronzo Un compleanno all'insegna della rinascita per la pasta italiana più conosciuta al mondo. Che cambia look e texture, ma nel ...Con la nuova visual identity,rimuove la finestra in plastica dalla confezione della gammaClassica, riducendo significativamente l'uso di questo materiale in diversi paesi in cui ...Un compleanno all'insegna della rinascita per pasta Barilla, che cambia look e texture, ma nel rispetto della tradizione ...PARMA (ITALPRESS) - Il 2022 è l'anno in cui Barilla celebra il suo 145° anniversario. Una ricorrenza che segna un cambiamento della immagine della marca, ...