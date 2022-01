Bari, accusa: per sottrarsi al controllo morde un dito ad un carabiniere, arrestato Dai militari (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno svolto, lo scorso 20 gennaio, un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere Murattiano, tra piazza Umberto I e piazza Aldo Moro, al fine di prevenire e reprimere condotte illecite o comunque lesive del decoro urbano. All’operazione hanno partecipato militari della Compagnia di Bari Centro, coadiuvati da equipaggi della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Puglia e da unità del nucleo cinofili di Modugno specializzati nel rinvenimento di stupefacenti e nella gestione di situazioni turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso del servizio, svolto nel pomeriggio, i Carabinieri hanno controllato circa 80 persone e 5 esercizi pubblici, nonché appurato il possesso e la ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia diCentro hanno svolto, lo scorso 20 gennaio, un servizio distraordinario del territorio nel quartiere Murattiano, tra piazza Umberto I e piazza Aldo Moro, al fine di prevenire e reprimere condotte illecite o comunque lesive del decoro urbano. All’operazione hanno partecipatodella Compagnia diCentro, coadiuvati da equipaggi della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Puglia e da unità del nucleo cinofili di Modugno specializzati nel rinvenimento di stupefacenti e nella gestione di situazioni turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso del servizio, svolto nel pomeriggio, i Carabinieri hanno controllato circa 80 persone e 5 esercizi pubblici, nonché appurato il possesso e la ...

