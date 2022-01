Barbara d’Urso perde le staffe con Paolo Brosio, urla in diretta a Pomeriggio Cinque: “Adesso basta” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) urla a Pomeriggio Cinque tra Barbara d’Urso e Paolo Brosio, durante un blocco della trasmissione dedicato all’intervento di un prete sul tema dei no vax. Per frenare la discussione, dai toni visibilmente alterati, la conduttrice ha imposto la sua voce, ma la lite è proseguita a lungo davanti alle telecamere del format. Paolo Brosio urla a Pomeriggio Cinque Il sipario di Pomeriggio Cinque dedicato al tema vaccini Covid si è tradotto in una lite davanti alle telecamere. Paolo Brosio senza freni contro un prete, don MauroGazzelli, che sostiene che dietro i no vax ci sia “lo zampino di Satana“. “Non si deve ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022)tra, durante un blocco della trasmissione dedicato all’intervento di un prete sul tema dei no vax. Per frenare la discussione, dai toni visibilmente alterati, la conduttrice ha imposto la sua voce, ma la lite è proseguita a lungo davanti alle telecamere del format.Il sipario didedicato al tema vaccini Covid si è tradotto in una lite davanti alle telecamere.senza freni contro un prete, don MauroGazzelli, che sostiene che dietro i no vax ci sia “lo zampino di Satana“. “Non si deve ...

