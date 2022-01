Bambino ebreo aggredito | il padre | “Nessuno lo ha difeso Io ho finito le lacrime | lo rivedo mentre cerca di togliere gli sputi dalla giacca”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Holemio figlio chediglidal giacchetto. Sono distrutto, non ne posso più. Queste cose non devono più esistere”. Parla sulle pagine del quotidiano La Nazione ildeldi 12 anniin provincia di Livorno perché. Due ragazzine poco più grandi lo hanno preso a calci ee gli hanno gridato frasi del tenore: “Devi morire nei forni, stai zitto”. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dal Giorno della Memoria, in cui vengono ricordate le vittime della Shoah. Il sindaco di Campiglia Marittima Alberta Ticciati ha raccontato l’episodio sulle proprie pagine social, lo ha dedi “una gravità inaudita” e ha ...

Un bambino di dodici anni è stato aggredito, insultato e preso a calci e sputi da due ragazze poco più grandi di lui, una di 13 e una di 14 anni. Il motivo di tanta violenza? Il fatto di essere ebreo. Il questore Calabrese ha ripreso un fatto di cronaca degli ultimi giorni, due ragazze che hanno detto ad un bambino di 12 anni che deve bruciare nei forni, per fare una riflessione: "È un fatto ... Una riflessione sull'aggressione antisemita a un bambino di 12 anni in un parco di Venturina, in provincia di Livorno ...