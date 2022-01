“Bambini sani | negativi | guariti o vaccinati costretti in quarantena” | genitori disperati chiedono risposte

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Frustrazione, confusione, sconforto: centinaia di famiglie bergamasche si trovano in condizioni davvero difficili a causa delle quarantene dei loro figli in età scolare., con tampone negativo,dal Covid e tanti di loro, chiusi in casa in isolamento a causa della positività di due o più compagni. Mamme e papà sonoa restare a casa dal lavoro, a prendere permessi: idelle scuole materne e primarie non si possono certo lasciare da soli. E loro, i piccoli, secondo i racconti dei, cominciano davvero a non sopportare più questa situazione: niente scuola, niente attività sportive, socialità poca o nulla. Per non parlare dei tamponi. Per le primarie Tzero se un compagno è positivo, da effettuare entro la ...