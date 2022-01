Bajrami e Parisi al Napoli? La risposta del presidente dell’Empoli! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai movimenti di mercato del club partenopeo. Nelle ultime settimane tra le varie possibili operazioni di calciomercato, si è parlato anche di possibili contatti tra la SSC Napoli e l’Empoli per diversi giocatori. La redazione di Kiss Kiss Napoli, però, ha smentito queste informazioni parlando direttamente con Fabrizio Corsi, presidente della società toscana. Di seguito le dichiarazioni del giornalista De Maggio. Calciomercato Napoli Parisi “Abbiamo sentito il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, per parlare delle notizia uscite in queste ore su Bajrami. Il presidente ci smentisce contatti ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai movimenti di mercato del club partenopeo. Nelle ultime settimane tra le varie possibili operazioni di calciomercato, si è parlato anche di possibili contatti tra la SSCe l’Empoli per diversi giocatori. La redazione di Kiss Kiss, però, ha smentito queste informazioni parlando direttamente con Fabrizio Corsi,della società toscana. Di seguito le dichiarazioni del giornalista De Maggio. Calciomercato“Abbiamo sentito ildell’Empoli, Fabrizio Corsi, per parlare delle notizia uscite in queste ore su. Ilci smentisce contatti ...

