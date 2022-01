Bajrami è l’obiettivo primario per il dopo-Insigne: la valutazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il calciomercato estivo vedrà il ds Cristiano Giuntoli molto impegnato. Saranno diversi in colpi in entrata da dover fare per aggiustare alcuni reparti. L’attacco potrebbe essere rivoluzionato: con capitan Insigne, già acquistato dal Toronto, anche Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli a giugno. Nedim Bajrami Il nome principale per il dopo-Insigne sembra essere quello di Nedim Bajrami, trequartista albanese dell’Empoli. Il tifosi del Napoli lo impararono a conoscere prima di questa stagione in Serie A: l’anno scorso segnò una doppietta al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il classe ’99 è riuscito a diventare punto fermo nel 4-3-1-2 di mister Andreazzoli e ha collezionato già 6 reti e 4 assist al suo primo anno in Serie A. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il calciomercato estivo vedrà il ds Cristiano Giuntoli molto impegnato. Saranno diversi in colpi in entrata da dover fare per aggiustare alcuni reparti. L’attacco potrebbe essere rivoluzionato: con capitan, già acquistato dal Toronto, anche Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli a giugno. NedimIl nome principale per ilsembra essere quello di Nedim, trequartista albanese dell’Empoli. Il tifosi del Napoli lo impararono a conoscere prima di questa stagione in Serie A: l’anno scorso segnò una doppietta al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il classe ’99 è riuscito a diventare punto fermo nel 4-3-1-2 di mister Andreazzoli e ha collezionato già 6 reti e 4 assist al suo primo anno in Serie A. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma ...

