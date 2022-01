Azzurri | Bastoni out | convocato Romagnoli del Milan

Advertising

Azzurri : ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco… - TMit_news : RT @Azzurri: ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco #Ferrari #… - imtaurusxx : RT @Azzurri: ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco #Ferrari #… - klittle54 : RT @Azzurri: ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco #Ferrari #… - miIan_1899 : RT @Azzurri: ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco #Ferrari #… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri Bastoni

Alessandro, difensore dell'Inter, è indisponibile per lo stage con la Nazionale azzurra, pertanto il ct ... che si aggregherà al gruppo deglinel corso della mattinata. Lo ha comunicato ......vari confermati dall'Europeo (alcuni non convocati a causa del contagio del virus) vi sono,... Dall'altra parte del Tevere arriva Luiz Felipe , oriundo, per la prima volta tra gli, che ...Constatata l'indisponibilita del difensore dell'Inter, il commissario tecnico azzurro ha convocato il giocatore del Milan ...Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è indisponibile per lo stage con la Nazionale azzurra, pertanto il ct Roberto Mancini ha convocato il pari ruolo milanista Alessio Romagnoli, che si aggregher ...