"Avete mai visto le foto dei Green pass?". Striscia la notizia, una truffa sconcertante (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa sera, mercoledì 26 gennaio, a Striscia la notizia, in onda su Canale 5, prosegue l'inchiesta di Moreno Morello sui Green pass validi e di persone reali che circolano in rete. Dopo l'assurdo caso che ha coinvolto Amazon con il gigante dell'e-commerce costretto a rimuovere un prodotto in cui compariva una certificazione valida e scansionabile, l'inviato di Striscia documenta come anche su decine di siti di giornali e di amministrazioni comunali appaiano foto di Green pass che – una volta inquadrati e scaricati – risulterebbero in piena regola. Una circostanza pericolosa, dal momento che chiunque – stampandosi la schermata del sito o facendo un semplice screen shot – potrebbe dotarsi di una certificazione efficace per superare ogni controllo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa sera, mercoledì 26 gennaio, ala, in onda su Canale 5, prosegue l'inchiesta di Moreno Morello suivalidi e di persone reali che circolano in rete. Dopo l'assurdo caso che ha coinvolto Amazon con il gigante dell'e-commerce costretto a rimuovere un prodotto in cui compariva una certificazione valida e scansionabile, l'inviato didocumenta come anche su decine di siti di giornali e di amministrazioni comunali appaianodiche – una volta inquadrati e scaricati – risulterebbero in piena regola. Una circostanza pericolosa, dal momento che chiunque – stampandosi la schermata del sito o facendo un semplice screen shot – potrebbe dotarsi di una certificazione efficace per superare ogni controllo. ...

