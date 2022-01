Avellino | Sonny D’Angelo saluta | passa alla Reggiana

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Come anticipato nelle scorse ore,lascia l’. Il centrocampistaa titolo definitivo(Girone B di LegaPro). Ecco l’annuncio della società irpina: “L’U.S.1912 rende noto di aver raggiunto in giornata l’accordo per la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive diall’A.C.1919. Il club ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. IL POST. Attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram,la piazza: “Un anno e mezzo fa con amore è ...

Il futuro di D'Angelo potrebbe essere ancora in Serie C. Per il centrocampista palermitano, che non ha trovato l'accordo con l'Avellino per il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno), c'è l'interesse della Reggiana. D'Angelo è atteso in giornata a Reggio Emilia. L'avventura in biancoverde del centrocampista è ai titoli di coda. La svolta è arrivata nella serata di ieri, al termine di una giornata. REGGIO EMILIA – Due acquisti e una cessione in casa Reggiana. Dopo la corte che durava da settimane, anzi mesi, finalmente è arrivata la fumata bianca: Andrea Arrighini, attaccante del 1990 che arriva. La AC Reggiana annuncia il tesseramento di Sonny D'Angelo, centrocampista con all'attivo un'esperienza in Serie B con la maglia del Livorno e circa 160 presenze e in Serie C con.