Australian Open, la statistica che fa sperare Matteo Berrettini: Rafael Nadal non batte un top-10 dal 2017! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteo Berrettini si sta preparando per fronteggiare Rafael Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022, in programma venerdì 28 gennaio sul cemento outdoor di Melbourne. Il tennista italiano sarà chiamato a fronteggiare il fuoriclasse spagnolo in una contesa vibrante che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo, da disputare poi contro il vincente dell’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 al mondo se la dovrà vedere con l’attuale numero 5 del ranking ATP, vincitore di 20 Slam in carriera e a tutti gli effetti uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Anche il precedente è favorevole al mancino di Manacor, che si impose nella semifinale degli US Open 2019. C’è però una statistica che può ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022)si sta preparando per fronteggiarenella semifinale degli2022, in programma venerdì 28 gennaio sul cemento outdoor di Melbourne. Il tennista italiano sarà chiamato a fronteggiare il fuoriclasse spagnolo in una contesa vibrante che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo, da disputare poi contro il vincente dell’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 al mondo se la dovrà vedere con l’attuale numero 5 del ranking ATP, vincitore di 20 Slam in carriera e a tutti gli effetti uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Anche il precedente è favorevole al mancino di Manacor, che si impose nella semifinale degli US2019. C’è però unache può ...

