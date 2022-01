Aus Open, doppio: stop nei quarti per Bolelli/Fognini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Melbourne i due azzurri, campioni nell’edizione de 2015, sconfitti in due set dalla coppia formata dallo statunitense Ram e dal britannico Salisbury, seconde teste di serie del torneo, vincitori nel 2020 ed ancora finalisti lo scorso anno Leggi su federtennis (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Melbourne i due azzurri, campioni nell’edizione de 2015, sconfitti in due set dalla coppia formata dallo statunitense Ram e dal britannico Salisbury, seconde teste di serie del torneo, vincitori nel 2020 ed ancora finalisti lo scorso anno

