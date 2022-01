Aurora Ramazzotti ha visto Michelle soffrire ancora una volta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ ovvio che adesso si dica di tutto e di più sull’addio traHunziker e Tomaso Trussardi e che saltino fuori anche i rapporti familiari, l’inevitabile dispiacere di. Aury non dice nulla, non è lei a parlarne ma il gossip. La figlia di Eros eè sempre rimasta fuori da tutto questo, dalla crisi che la sua mamma e Tomaso Trussardi hanno attraversato e non superato ma sono i pettegolezzi ad aggiungere il resto. E’ la rivista Chi a spiegare comeavrebbe vissuto la separazione trae Tomaso. Sembra che lei abbia confidato agli amici che non ne poteva più di vederesua madre e che quindi la separazione definitiva sia stata poi una liberazione, forse. E’ nel numero di Chi in edicola questa ...