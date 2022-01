Ascolti TV | Martedì 25 Gennaio 2022. Attraverso i Miei Occhi vince con il 14.8%, Ulisse 12.5%. Brignano cala al 5.9%. Giordano (6.1%) vicino a Floris (6.3% – 5.8% diMartedì+). La corsa al Quirinale non infiamma le maratone: La7 (4.3%), Rai2 (2.9%) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Attraverso i Miei Occhi Nella serata di ieri, Martedì Gennaio 2022, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno ha appassionato 2.548.000 spettatori pari al 12.5%. Su Canale 5 la prima tv di Attraverso i Miei Occhi ha raccolto davanti al video 3.040.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.333.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Back To School ha intrattenuto 1.241.000 spettatori con il 6.7% (presentazione: 1.130.000 – 4.6%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.099.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% (presentazione: 886.000 – 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.039.000 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1– Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno ha appassionato 2.548.000 spettatori pari al 12.5%. Su Canale 5 la prima tv diha raccolto davanti al video 3.040.000 spettatori pari al 14.8% di share. SuUn’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.333.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Back To School ha intrattenuto 1.241.000 spettatori con il 6.7% (presentazione: 1.130.000 – 4.6%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.099.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% (presentazione: 886.000 – 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.039.000 ...

