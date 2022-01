Arrestata la scippatrice della Cattaneo. Ma Sala scorda gli altri reati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Milano è allarme sicurezza ma la giunta di Sala sembra non accorgersene ed esulta per un singolo caso risolto a fronte di decine di reati quotidiani Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Milano è allarme sicurezza ma la giunta disembra non accorgersene ed esulta per un singolo caso risolto a fronte di decine diquotidiani

Advertising

marcogregorett1 : Arrestata la scippatrice della senatrice a vita Elena Cattaneo. È incinta e senza fissa dimora - lantanidos : RT @orfakappa: Milano - Arrestata velocemente la scippatrice rom della ex senatrice Elena Cattaneo. Visto? Se siete del PD potete tranquill… - danalloydthomas : RT @orfakappa: Milano - Arrestata velocemente la scippatrice rom della ex senatrice Elena Cattaneo. Visto? Se siete del PD potete tranquill… - seb5113910 : RT @orfakappa: Milano - Arrestata velocemente la scippatrice rom della ex senatrice Elena Cattaneo. Visto? Se siete del PD potete tranquill… - Ernesto29296958 : RT @orfakappa: Milano - Arrestata velocemente la scippatrice rom della ex senatrice Elena Cattaneo. Visto? Se siete del PD potete tranquill… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata scippatrice Donna scippata e malmenata in pieno centro a Latina: arrestata una 21enne La vittima ha inseguito la scippatrice ma la ladra l'ha colpita con un paio di pugni. Peccato che la 21enne non ha fatto i conti con la reazione immediata di alcuni cittadini che, attirati dalle urla ...

Ruba 7 bottiglie di alcolici e 5 rasoi elettrici, arrestato 44enne di Terni ... una donna rumena residente a Roma in un campo rom in zona Tiburtina, è stata arrestata per furto ... Il furto sarebbe successo mentre vittima e scippatrice contrattavano il prezzo per un ipotetico ...

Milano, arrestata la scippatrice della senatrice a vita Elena Cattaneo: è una nomade incinta Secolo d'Italia Arrestata la scippatrice della Cattaneo. Ma Sala scorda gli altri reati A Milano è allarme sicurezza ma la giunta di Sala sembra non accorgersene ed esulta per un singolo caso risolto a fronte di decine di reati quotidiani ...

La vittima ha inseguito lama la ladra l'ha colpita con un paio di pugni. Peccato che la 21enne non ha fatto i conti con la reazione immediata di alcuni cittadini che, attirati dalle urla ...... una donna rumena residente a Roma in un campo rom in zona Tiburtina, è stataper furto ... Il furto sarebbe successo mentre vittima econtrattavano il prezzo per un ipotetico ...A Milano è allarme sicurezza ma la giunta di Sala sembra non accorgersene ed esulta per un singolo caso risolto a fronte di decine di reati quotidiani ...