Arisa cambia (di nuovo) look e sfoggia una meravigliosa chioma rosa pastello (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fin dall’inizio della sua carriera, Arisa ci ha abituati a continui cambi di look, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Dal caschetto nero al pixie cut, dalla chioma lunghissima e scura alla frangetta biondo platino. Insomma, la cantante è famosa (anche) per i suoi “colpi di testa”. Soprattutto da quando un problema di tricotillomania (un disturbo che la porta a strapparsi i capelli) l’ha costretta a tagliarli a zero e ha iniziato, quindi, ha giocare con parrucche ed extension per dare una svolta al proprio look. Dopo alcuni mesi in cui ha sfoggiato un taglio medio con la frangetta dritta e piena, del color biondo platino con il quale ha trionfato a Ballando con le Stelle, Arisa ha scelto di cambiare di nuovo hairstyle. Messo da parte il biondo, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fin dall’inizio della sua carriera,ci ha abituati a continui cambi di, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Dal caschetto nero al pixie cut, dallalunghissima e scura alla frangetta biondo platino. Insomma, la cantante è famosa (anche) per i suoi “colpi di testa”. Soprattutto da quando un problema di tricotillomania (un disturbo che la porta a strapparsi i capelli) l’ha costretta a tagliarli a zero e ha iniziato, quindi, ha giocare con parrucche ed extension per dare una svolta al proprio. Dopo alcuni mesi in cui hato un taglio medio con la frangetta dritta e piena, del color biondo platino con il quale ha trionfato a Ballando con le Stelle,ha scelto dire dihairstyle. Messo da parte il biondo, ...

