MSF_ITALIA : #YEMEN 82 vittime e almeno 266 feriti in seguito all’attacco aereo sulla prigione di Sa'ada. “L'ultimo di una lunga… - fattoquotidiano : Yemen, raid aerei dell’Arabia Saudita contro i ribelli Houthi: più di 200 vittime, tra loro anche civili e 3 bambini - periodicodaily : Arabia Saudita e Romania firmano accordo nel settore della difesa #arabiasaudita #romania @Billa42_ - Billa42_ : Arabia Saudita e Romania firmano accordo nel settore della difesa - LuigiF97101292 : RT @scenarieconomic: Arabia Saudita: non solo petrolio, ora tanto gas naturale… -

- Oman 1 (ore 18.15) Match valido per la settima giornata del Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali in Asia. L'é primo con 16 punti mentre l'Oman é quarto a quota 7. ...L'ha aumentato la sua produzione di gas naturale del 30% in un decennio fino a raggiungere la cifra record di 11 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d circa, poco meno di 400 milioni di ...(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – ISTOBAL sta digitalizzando il lavaggio della metropolitana di Riyadh (Arabia Saudita) con due impianti di lavaggio all’avanguardia che consentono di gestire il processo di ...Dopo un controverso caso di furto di gioielli in un palazzo saudita, ieri Thailandia ed Arabia Saudita hanno comunicato ufficialmente di aver ripristinato le relazioni diplomatiche che erano interrott ...