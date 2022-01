Anzio e Nettuno insieme per l’immediata riattivazione del reparto ostetricia dell’Ospedale Riuniti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)– “Esprimiamo tutto il nostro rammarico e quello delle Città di, per la mancatadeldi– Ginecologia, presso l’Ospedale, unico punto nascita nel litorale sud della Capitale ed in particolare per le nostre comunità che,, rappresentano la seconda città del Lazio. È notizia di cronaca dei giorni scorsi, in seguito ad un pronto soccorso al, vista l’impossibilità di raggiungere i Castelli, dell’ennesimo parto in emergenza, tra l’altro con un quadro clinico particolarmente critico”. Lo scrivono in una nota i Sindaci di, Candido De Angelis ed Alessandro Coppola, inviata al Presidente della ...