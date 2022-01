Antonella Elia contro Alex Belli, Soleil e Delia Duran: “Farsa colossale” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha confessato a Superguidatv le sue impressioni sui concorrenti della sesta edizione del reality show e in particolare su Alex Belli, DElia Duran e Soleil Sorge. Antonella Elia contro Alex Belli, DElia Duran e Soleil Sorge A Superguidatv Antonella Elia ha rivelato di non credere affatto nella sincerità dei sentimenti espressi da Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge e DElia Duran e anzi, ha precisato di ritenere il ménage tra i tre una Farsa ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022), ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha confessato a Superguidatv le sue impressioni sui concorrenti della sesta edizione del reality show e in particolare su, DSorge., DSorge A Superguidatvha rivelato di non credere affatto nella sincerità dei sentimenti espressi danei confronti diSorge e De anzi, ha precisato di ritenere il ménage tra i tre una...

