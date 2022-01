Antognoni: una medaglia per il no alla Juve. Vlahovic: visite e affarone per il procuratore. Fiorentina: c’è Cabral (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Propongo una medaglia d'oro, di Firenze e della Fiordentina, per Giancarlo Antognoni: l'unico grandissimo calciatore che seppe rispondere con un «no, grazie, resto a Firenze», quando l'avvocato Gianni Agnelli in persona lo chiamò (primi anni Ottanta) per proporre il passaggio in bianconero. visite per Dusan e commissioni ricche per il procuratore. Fiorentina: in arrivo c'è Cabral ma i tifosi si aspettano altro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Propongo unad'oro, di Firenze e della Fiordentina, per Giancarlo: l'unico grandissimo calciatore che seppe rispondere con un «no, grazie, resto a Firenze», quando l'avvocato Gianni Agnelli in persona lo chiamò (primi anni Ottanta) per proporre il passaggio in bianconero.per Dusan e commissioni ricche per il: in arrivo c'èma i tifosi si aspettano altro L'articolo proviene da Firenze Post.

