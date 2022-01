Andrea Viliani | dalla direzione del Madre a quella del Museo delle civiltà di Roma

Advertising

FabioPariante : Musei, Andrea Viliani ex direttore del Madre alla guida del Museo delle cività di Roma - rep_napoli : Musei, Andrea Viliani ex direttore del Madre alla guida del Museo delle cività di Roma [aggiornamento delle 13:20] -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Viliani

Gli altri direttori nominati sono: laria Ester Bonacossa per il nuovo museo dell'Arte Digitale a Milano,al Museo delle Civiltà di Roma, Enrico Rinaldi per il parco di Sepino, ...A dirigere il Museo delle civiltà di Roma è stato chiamato lo storico dell'arte, già direttore generale e artistico dal 2013 al 2019 della Fondazione Donnaregina per le arti ...Ecco i direttori dei sei nuovi Musei autonomi, dal Parco di Paestum al Museo dell’arte digitale di Milano, passando per il Museo delle Civiltà di Roma, ...Ilaria Ester Bonacossa alla direzione del nuovo Museo dell’Arte Digitale a Milano, Andrea Viliani al Museo delle Civiltà di Roma, Tiziana D’Angelo al Parco di Paestum e Velia, Enrico Rinaldi al Parco ...